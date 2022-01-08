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Экс-представитель НАТО Табах заявил о "безоговорочной победе Путина" над США

По его словам, Украина совершает ошибку, поддерживая администрацию нынешнего президента Джо Байдена, который пошёл на уступки Москве.

8 января, 16:43
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Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США. Об этом заявил экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах в эфире YouTube-канала SobiNews.

"Он получил всё, он уделал всех, <…>, нашими же руками", — подчеркнул бывший американский военный.

По его словам, Украина совершает ошибку, поддерживая администрацию нынешнего президента США Джо Байдена, который пошёл на уступки Москве: при нём были сняты санкции с "Северного потока – 2", произошёл отказ в поставках летального вооружения Незалежной. При этом в начале своего президентского срока Байден обещал не считаться с Россией и ввести жёсткие санкции, напоминает Табах.

"А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: "В первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке", — недовольно заметил он.

В заключение Табах добавил, что американский лидер начал препятствовать добыче топлива в стране, — это создало дефицит нефти и газа и данными действиями он якобы позволил "обогатиться" российской экономике, повысив спрос на энергоресурсы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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