Экс-представитель НАТО Табах заявил о "безоговорочной победе Путина" над США
По его словам, Украина совершает ошибку, поддерживая администрацию нынешнего президента Джо Байдена, который пошёл на уступки Москве.
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Президент РФ Владимир Путин одержал убедительную геополитическую победу над США. Об этом заявил экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах в эфире YouTube-канала SobiNews.
"Он получил всё, он уделал всех, <…>, нашими же руками", — подчеркнул бывший американский военный.
По его словам, Украина совершает ошибку, поддерживая администрацию нынешнего президента США Джо Байдена, который пошёл на уступки Москве: при нём были сняты санкции с "Северного потока – 2", произошёл отказ в поставках летального вооружения Незалежной. При этом в начале своего президентского срока Байден обещал не считаться с Россией и ввести жёсткие санкции, напоминает Табах.
"А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: "В первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке", — недовольно заметил он.
В заключение Табах добавил, что американский лидер начал препятствовать добыче топлива в стране, — это создало дефицит нефти и газа и данными действиями он якобы позволил "обогатиться" российской экономике, повысив спрос на энергоресурсы.
Ранее Лайф рассказывал, что американский сенатор призвал вести диалог с Москвой по вопросам безопасности с позиции силы. По его мнению, предложения, озвученные Россией, являются попыткой ослабить НАТО путём разрыва его связей с Центральной и Восточной Европой.
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