Онищенко оценил опасность обнаруженного на Кипре "дельтакрона"
Как подчеркнул эпидемиолог, в любом случае вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от CoViD-19.
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Понять, так ли опасен новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", можно только после того, как особенности данной мутации изучат эксперты ВОЗ. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя обнаруженную на Кипре мутацию.
"Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника "омикрона", сохранились", — пояснил Онищенко в беседе с Лайфом.
По его словам, в любом случае вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса.
Как уже ранее писал Лайф, новый штамм, получивший название "дельтакрон", обнаружила группа учёных из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Выводов о его потенциальной опасности специалисты пока не делают, но если окажется, что мутация взяла от своих "родителей" худшие качества (высокую летальность и заразность), то бороться с ней будет невероятно тяжело.
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