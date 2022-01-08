Онищенко оценил опасность обнаруженного на Кипре "дельтакрона"

Понять, так ли опасен новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", можно только после того, как особенности данной мутации изучат эксперты ВОЗ. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя обнаруженную на Кипре мутацию.

"Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника "омикрона", сохранились", — пояснил Онищенко в беседе с Лайфом.

По его словам, в любом случае вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса.