Итальянцев старше 50 лет будут штрафовать на 100 евро за отказ от вакцинации

Жители Италии старше 50 лет будут оштрафованы на 100 евро за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает газета La Stampa. Сумма взыскания вызвала споры, особенно среди медиков, которые сочли её слишком маленькой.

Напомним, что в республике ввели обязательную вакцинацию всех проживающих на её территории граждан и иностранцев старше 50 лет. Также всем трудящимся старше данного возраста для работы необходим ковид-сертификат с информацией о прививке или недавнем выздоровлении. Его отсутствие предполагает отстранение от работы без сохранения зарплаты. При обнаружении на работе сотрудника без сертификата предусмотрен штраф от 600 до 1,5 тысячи евро.

Также с 10 января ковид-сертификат понадобится для посещения ряда общественных мест. В их число входят гостиницы, горные курорты, культурные учреждения, спортзалы и конгресс-центры. Для посещения почтовых отделений, филиалов банков, а также парикмахерских и торговых центров требуются результаты экспресс-теста.

Лайф уже писал, что в Италии стремительно растёт число заражений CoViD-19, уже побит суточный рекорд с начала пандемии в 200 тысяч случаев. На большей части национальной территории предписано носить маску даже на открытом воздухе. Медики предсказывают, что ковидные отделения вскоре будут переполнены.