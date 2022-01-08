Израиль с 9 января открывает въезд вакцинированным "Спутником V"

Власти Израиля подтвердили, что привитые российской антиковидной вакциной "Спутник V" туристы смогут посещать государство уже с 9 января. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

"Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых "Спутником V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

При этом для российских туристов сохраняются некоторые "технические нюансы". Так, например, привитым "Спутником V" всё равно придётся сдавать анализ на наличие антител к коронавирусу, который должен быть выполнен только на территории Израиля. А до момента получения результата необходимо будет уйти на самоизоляцию.

Кроме того, вопросы въезда наших соотечественников потребуют "дополнительных консультаций по линии профильных ведомств" двух стран. К примеру, речь идёт о проверке подлинности ковид-сертификатов или процедуры прохождения ПЦР-тестов.