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Израиль с 9 января открывает въезд вакцинированным "Спутником V"

При этом сохраняется ряд "технических нюансов", которые могут усложнить пребывание туристов в стране. Среди них — обязательная сдача анализов на антитела и проверка на подлинность ковид-сертификатов.

8 января, 13:39

© Pixabay

Власти Израиля подтвердили, что привитые российской антиковидной вакциной "Спутник V" туристы смогут посещать государство уже с 9 января. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

"Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых "Спутником V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

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При этом для российских туристов сохраняются некоторые "технические нюансы". Так, например, привитым "Спутником V" всё равно придётся сдавать анализ на наличие антител к коронавирусу, который должен быть выполнен только на территории Израиля. А до момента получения результата необходимо будет уйти на самоизоляцию.

Кроме того, вопросы въезда наших соотечественников потребуют "дополнительных консультаций по линии профильных ведомств" двух стран. К примеру, речь идёт о проверке подлинности ковид-сертификатов или процедуры прохождения ПЦР-тестов.

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Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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