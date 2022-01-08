Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января
5 января участники беспорядков атаковали аэропорт, позднее воздушную гавань взяли под контроль миротворческие силы.
Аэропорт Алма-Аты будет закрыт по меньшей мере до 10 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Аэропорт закрыт до 00:00 10 января, то есть на сутки продляем", — рассказали там.
Накануне Лайф писал, что миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. После этого в пресс-службе заявили, что воздушная гавань не будет работать до полуночи 9 января (до 21:00 8 января по московскому времени).
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Аэропорт Алма-Аты. Фото © foursquare.com