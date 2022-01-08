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Регион
Опубликовано 8 января 2022, 13:19

Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января

5 января участники беспорядков атаковали аэропорт, позднее воздушную гавань взяли под контроль миротворческие силы.

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт по меньшей мере до 10 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Аэропорт закрыт до 00:00 10 января, то есть на сутки продляем", — рассказали там.

Накануне Лайф писал, что миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. После этого в пресс-службе заявили, что воздушная гавань не будет работать до полуночи 9 января (до 21:00 8 января по московскому времени).

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

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Аэропорт Алма-Аты. Фото © foursquare.com

Александра Вишнякова
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