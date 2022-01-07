Аэропорт Алма-Аты не будет работать как минимум до полуночи 9 января
О дальнейших решениях в пресс-службе воздушной гавани пообещали сообщить дополнительно.
Аэропорт Алма-Аты. Фото © foursquare.com
В Казахстане аэропорт Алма-Аты не будет работать до полуночи 9 января (до 21:00 8 января по московскому времени), сообщили в пресс-службе аэропорта.
"До 00:00 9 января не работаем точно", — заявила представитель пресс-службы аэропорта Алма-Аты в беседе с РИА "Новости", добавив, что о дальнейших решениях аэропорт проинформирует дополнительно.
Ранее Лайф писал, что миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Кроме того, под охрану взято Генеральное консульство РФ и другие важные объекты.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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