Аэропорт Алма-Аты не будет работать как минимум до полуночи 9 января

В Казахстане аэропорт Алма-Аты не будет работать до полуночи 9 января (до 21:00 8 января по московскому времени), сообщили в пресс-службе аэропорта.

"До 00:00 9 января не работаем точно", — заявила представитель пресс-службы аэропорта Алма-Аты в беседе с РИА "Новости", добавив, что о дальнейших решениях аэропорт проинформирует дополнительно.