В Румынии ввели штраф за ношение тканевой маски

С сегодняшнего дня в Румынии ношение текстильной защитной маски приравнивается к её отсутствию и наказывается штрафом примерно в $570. Об этом в эфире телеканала Digi 24 заявил министр внутренних дел страны Лучиан Боде.

"Специалисты говорят, что штамм "омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения [вируса]. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за её отсутствие", — проинформировал Боде.

Согласно закону, вступившему в силу 8 января, все жители Румынии старше пяти лет должны носить в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2. За соблюдением режима будут следить сотрудники полиции и жандармы.