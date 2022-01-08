Родственники погибших в ходе беспорядков столпились у морга в Алма-Ате

Родственники погибших в ходе беспорядков в Алма-Ате выстроились в очередь перед городским моргом, сообщает портал Orda. Большинство из них потеряли близких ещё 6 января, во время горячей фазы протестов и последующей зачистки улиц от погромов. Из-за отсутствия стабильного интернета и перебоев в работе мобильной связи информацию люди собирают по крупицам. Одних сегодня пригласили на опознание, другие пришли, чтобы узнать о судьбе без вести пропавших родных и знакомых.