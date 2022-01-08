Родственники погибших в ходе беспорядков столпились у морга в Алма-Ате
Большинство из них потеряли близких ещё 6 января, в том числе во время перестрелки на площади Республики, и сегодня пришли на опознание.
У алма-атинского морга выстроились в очереди родственники погибших в ходе беспорядков © Orda.kz
У алма-атинского морга выстроились в очередь родственники погибших в ходе беспорядков © Orda.kz
Родственники погибших в ходе беспорядков в Алма-Ате выстроились в очередь перед городским моргом, сообщает портал Orda. Большинство из них потеряли близких ещё 6 января, во время горячей фазы протестов и последующей зачистки улиц от погромов. Из-за отсутствия стабильного интернета и перебоев в работе мобильной связи информацию люди собирают по крупицам. Одних сегодня пригласили на опознание, другие пришли, чтобы узнать о судьбе без вести пропавших родных и знакомых.
Ранее Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а накануне мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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