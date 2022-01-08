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В Казахстане задержан корреспондент RT Станислав Обищенко

При этом ранее российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ.

8 января, 12:45
<p>Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев</p>

Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев

Телеканал RT сообщил о задержании в Казахстане своего внештатного корреспондента Станислава Обищенко. Подробности не приводятся.

При этом ранее российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ. Однако, скорее всего, речь шла о гражданине, который, по данным СМИ, попал в поле зрения полиции во время беспорядков в Костанайской области 6 января. Отмечалось, что во время разгона бунтовщиков в участок было доставлено 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и дети, были отпущены.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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