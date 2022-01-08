В Казахстане задержан корреспондент RT Станислав Обищенко

При этом ранее российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ. Однако, скорее всего, речь шла о гражданине, который, по данным СМИ, попал в поле зрения полиции во время беспорядков в Костанайской области 6 января. Отмечалось, что во время разгона бунтовщиков в участок было доставлено 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и дети, были отпущены.