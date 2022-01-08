В Алма-Ате водители вскрывают подземные резервуары с топливом на заправках из-за нехватки бензина
При этом Министерство энергетики РК сообщает о стабильной ситуации с топливом и возобновлении работы сетей заправочных станций.
В Сети появилось видео, как в казахстанском городе Алма-Ата водители вскрывают подземные резервуары с топливом на заправках из-за нехватки бензина. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
На кадрах, снятых очевидцами на проспекте Райымбека, видно, что жители города массово пополняют канистры бензином, который хранится в подземных резервуарах на заправках. Очередь из машин любителей бесплатного топлива тянется далеко по проспекту.
В свою очередь Министерство энергетики РК сообщает о стабильной обстановке и возобновлении работы сетей АЗС.
"Поставки ГСМ и сжиженного газа стабилизированы. НПЗ работают в штатном режиме", — сообщает министерство.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
Комментариев: 0