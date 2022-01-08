В Алма-Ате водители вскрывают подземные резервуары с топливом на заправках из-за нехватки бензина

Добыча бензина из подземных резервуаров в Алма-Ате © "Sputnik Ближнее зарубежье"

В Сети появилось видео, как в казахстанском городе Алма-Ата водители вскрывают подземные резервуары с топливом на заправках из-за нехватки бензина. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

На кадрах, снятых очевидцами на проспекте Райымбека, видно, что жители города массово пополняют канистры бензином, который хранится в подземных резервуарах на заправках. Очередь из машин любителей бесплатного топлива тянется далеко по проспекту.

В свою очередь Министерство энергетики РК сообщает о стабильной обстановке и возобновлении работы сетей АЗС.