В Павлодарской области Казахстана задержано более 90 нарушителей комендантского часа
Полиция на специально оборудованных блокпостах проверяет документы у всех въезжающих в регион и при необходимости досматривает автомобили.
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В Павлодарской области Казахстана задержано 93 гражданина и более 50 автомобилей, нарушивших условия комендантского часа. Об этом сообщает в субботу МВД Казахстана.
"В отношении каждого нарушителя возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП. Материалы направлены в суд. Автомашины водворены на специализированные штрафстоянки", — говорится в сообщении.
В целом ситуация в Павлодарской области находится под контролем властей. Полиция проверяет документы у всех въезжающих в регион и при необходимости досматривает автомобили. Ни одного факта мародёрства на территории Павлодара и окрестностей допущено не было.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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