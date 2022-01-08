В Павлодарской области Казахстана задержано более 90 нарушителей комендантского часа

В Павлодарской области Казахстана задержано 93 гражданина и более 50 автомобилей, нарушивших условия комендантского часа. Об этом сообщает в субботу МВД Казахстана.

"В отношении каждого нарушителя возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП. Материалы направлены в суд. Автомашины водворены на специализированные штрафстоянки", — говорится в сообщении.

В целом ситуация в Павлодарской области находится под контролем властей. Полиция проверяет документы у всех въезжающих в регион и при необходимости досматривает автомобили. Ни одного факта мародёрства на территории Павлодара и окрестностей допущено не было.