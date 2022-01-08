Неизвестные сообщили о "минировании" посольств Армении и Белоруссии в Москве
Среди требований злоумышленников был вывод миротворцев с территории Казахстана.
Посольство Армении в Москве. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Неизвестные отправили письма с угрозами в посольства Армении и Белоруссии в Москве, требуя вывести миротворцев с территории Казахстана. Однако сообщения оказались ложными, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
"Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана", — цитирует ТАСС сообщение своего источника.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.
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