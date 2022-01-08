Глава казахской диаспоры в Петербурге: Беспорядки в Казахстане стали проверкой для Токаева
По словам собеседника Лайфа, только после подавления протестов и наведения порядка в республике президент Казахстана сможет обрести реальную власть и контроль над происходящим.
Фото © ТАСС / "Ведомости"
События в Казахстане стали огромной неожиданностью для самих жителей республики и подогреваются извне. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге, член Международной коллегии адвокатов Мухтар Антеев. По его словам, в крупных городах, особенно в Алма-Ате, воюют специально привлечённые бандгруппы, а в толпе протестующих оказались подготовленные провокаторы.
"Никто не ожидал, что в Казахстане это возможно вот в таком масштабе, это настоящая трагедия", — убеждён собеседник Лайфа.
По словам Антеева, беспорядки в республике стали определённым вызовом для Токаева. Сам представитель землячества надеялся, что бунтарей и зачинщиков беспорядков задержат ещё вчера, а сегодня начнут наводить порядок в городах.
"Я надеюсь, что Токаев сейчас наведёт порядок, ведь раньше у него не было полноценной власти и он был вынужден оглядываться и многие вещи согласовывать с кланом Назарбаева. Теперь же он сможет расставить своих людей на места, конечно, это не так быстро. На это нужно время и нужно ещё найти людей, которым можно доверять", — считает Антеев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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