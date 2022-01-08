Глава казахской диаспоры в Петербурге: Беспорядки в Казахстане стали проверкой для Токаева

События в Казахстане стали огромной неожиданностью для самих жителей республики и подогреваются извне. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге, член Международной коллегии адвокатов Мухтар Антеев. По его словам, в крупных городах, особенно в Алма-Ате, воюют специально привлечённые бандгруппы, а в толпе протестующих оказались подготовленные провокаторы.

"Никто не ожидал, что в Казахстане это возможно вот в таком масштабе, это настоящая трагедия", — убеждён собеседник Лайфа.

По словам Антеева, беспорядки в республике стали определённым вызовом для Токаева. Сам представитель землячества надеялся, что бунтарей и зачинщиков беспорядков задержат ещё вчера, а сегодня начнут наводить порядок в городах.