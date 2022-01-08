В казахской диаспоре призвали не обижаться на знаменитых земляков из-за молчания по поводу протестов
По словам представителя землячества Мухтара Антеева, от комиков и артистов сейчас ничего не зависит, потому что в гражданский протест давно вмешались внешние силы.
Глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге, член Международной коллегии адвокатов Мухтар Антеев призвал земляков не обижаться на знаменитых уроженцев Казахстана, которые публично ещё не выразили свою позицию по поводу протестов в республике. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом. По словам Антеева, возможно, тот же комик Нурлан Сабуров, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) или Бахтияр Мамедов, известный как Jan Khalib, ещё сами пребывают в растерянности из-за произошедшего и не могут подобрать слова.
"На мой взгляд, публичные личности должны высказывать свою позицию, но я думаю, что они ещё сами в растерянности. Ну и, по сути, они же комики, артисты, от них ничего не зависит. Мне кажется, они сами не понимают, что происходит и как быть", — рассуждает собеседник Лайфа.
По словам Антеева, наверняка большинство знаменитых казахов в ближайшее время выразят поддержку своему народу, который столкнулся с протестами и погромами. Ну если кто-то решит остаться аполитичным, у него наверняка есть на это личные глубокие причины, добавил он.
"В том-то и проблема, что здесь не просто казахи между собой воюют, а участвуют какие-то ваххабиты привлечённые. Сложная ситуация", — отметил глава казахской диаспоры в Северной столице.
Напомним, что ранее популярный комик и ведущий телеканала ТНТ Азамат Мусагалиев признался, что хотя никогда и не жил в Казахстане, но всё равно искренне переживает о происходящем и следит за новостями из республики "с тревогой и отчаянием". А вот певец Димаш, выложив пост о протестах в Казахстане, вскоре удалил свой аккаунт в Instagram. В сообщении артиста говорилось, что жить в стране становится всё дороже и людям приходится нелегко.
Между тем в Instagram-аккаунтах многих казахских знаменитостей сейчас идут баталии между комментаторами из-за молчания кумира о протестах в республике. Гневные сообщения пользователей соцсетей можно увидеть на страничках Нурлана Сабурова, Тимура Бекмамбетова, казахстанских рэперов и других публичных персон.
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Как уже писал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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