В казахской диаспоре призвали не обижаться на знаменитых земляков из-за молчания по поводу протестов

Глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге, член Международной коллегии адвокатов Мухтар Антеев призвал земляков не обижаться на знаменитых уроженцев Казахстана, которые публично ещё не выразили свою позицию по поводу протестов в республике. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом. По словам Антеева, возможно, тот же комик Нурлан Сабуров, рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) или Бахтияр Мамедов, известный как Jan Khalib, ещё сами пребывают в растерянности из-за произошедшего и не могут подобрать слова.

"На мой взгляд, публичные личности должны высказывать свою позицию, но я думаю, что они ещё сами в растерянности. Ну и, по сути, они же комики, артисты, от них ничего не зависит. Мне кажется, они сами не понимают, что происходит и как быть", — рассуждает собеседник Лайфа.

По словам Антеева, наверняка большинство знаменитых казахов в ближайшее время выразят поддержку своему народу, который столкнулся с протестами и погромами. Ну если кто-то решит остаться аполитичным, у него наверняка есть на это личные глубокие причины, добавил он.

"В том-то и проблема, что здесь не просто казахи между собой воюют, а участвуют какие-то ваххабиты привлечённые. Сложная ситуация", — отметил глава казахской диаспоры в Северной столице.