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17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

Подросток считался проблемным и незадолго до смерти в очередной раз сбежал из дома. Позднее полицейские нашли его мёртвым.

8 января, 11:45
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<p>Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-10381363/Sinead-OConnor-reveals-son-17-died-two-days-reported-missing.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Daily Mail</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/BGQOXOGD7Rd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram</a></p>

Фото © The Daily Mail / Instagram

17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор Шейн покончил с собой. До этого полиция два дня занималась его поисками, сообщает The Daily Mail.

"Мой прекрасный сын Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю. Пожалуйста, будь спокоен", — приводит газета слова убитой горем звезды.

Шинейд неоднократно писала о проблемах во взаимоотношениях с сыном. Несколько лет назад он сбегал из дома, тогда всё закончилось благополучно. При предсмертном побеге Шейна последний раз видели в пятницу в Таллахте, Южный Дублин. В субботу полицейские нашли подростка мёртвым.

Погибший был средним сыном певицы. Помимо него звезда воспитала ещё троих детей: 25-летнюю Ройзин Ватерс, 34-летнего Джейка Рейнольдса и 15-летнего Иешуа Бонадио.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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