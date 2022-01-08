17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор Шейн покончил с собой. До этого полиция два дня занималась его поисками, сообщает The Daily Mail.

"Мой прекрасный сын Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю. Пожалуйста, будь спокоен", — приводит газета слова убитой горем звезды.

Шинейд неоднократно писала о проблемах во взаимоотношениях с сыном. Несколько лет назад он сбегал из дома, тогда всё закончилось благополучно. При предсмертном побеге Шейна последний раз видели в пятницу в Таллахте, Южный Дублин. В субботу полицейские нашли подростка мёртвым.

Погибший был средним сыном певицы. Помимо него звезда воспитала ещё троих детей: 25-летнюю Ройзин Ватерс, 34-летнего Джейка Рейнольдса и 15-летнего Иешуа Бонадио.