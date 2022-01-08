"Всегда будут помнить его и гордиться им": У убитого в Курганской области полицейского осталось двое детей
Денис Михалев работал в органах внутренних дел с мая 2020 года и зарекомендовал себя с положительной стороны.
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Руководство и личный состав УМДВ по Курганской области выразили глубочайшие соболезнования родным и близким сержанта полиции Дениса Михалева, которого расстрелял местный житель.
"Светлая память о нём навсегда останется в сердцах сослуживцев", — говорится в сообщении ведомства.
В МВД добавили, что полицейский доблестно выполнял свою работу и проявлял себя с лучшей стороны.
"Денис Александрович в органах внутренних дел с мая 2020 года. Зарекомендовал себя с положительной стороны, обладал высокой работоспособностью, чувством ответственности за порученное дело, пользовался уважением среди коллег", — отметили в полиции.
У Дениса Михалева остались жена и двое сыновей, "которые всегда будут помнить его и гордиться им". Руководство МВД окажет семье погибшего сотрудника всю необходимую помощь.
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Напомним, в посёлке Мишкино Курганской области местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по полицейскому автомобилю, где находились сотрудники. В результате один правоохранитель погиб на месте, второй пострадал. При задержании злоумышленник получил ранение, от которого впоследствии скончался.
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