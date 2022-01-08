Руководство и личный состав УМДВ по Курганской области выразили глубочайшие соболезнования родным и близким сержанта полиции Дениса Михалева, которого расстрелял местный житель.

"Светлая память о нём навсегда останется в сердцах сослуживцев", — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что полицейский доблестно выполнял свою работу и проявлял себя с лучшей стороны.

"Денис Александрович в органах внутренних дел с мая 2020 года. Зарекомендовал себя с положительной стороны, обладал высокой работоспособностью, чувством ответственности за порученное дело, пользовался уважением среди коллег", — отметили в полиции.

У Дениса Михалева остались жена и двое сыновей, "которые всегда будут помнить его и гордиться им". Руководство МВД окажет семье погибшего сотрудника всю необходимую помощь.