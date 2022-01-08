Отец солдата Нацгвардии Казахстана Мадияра Кайсарова, погибшего в массовых беспорядках, обратился к согражданам с проникновенной речью. Он призвал прекратить погромы в стране, потому что в результате гибнут люди.

"Как гром среди ясного неба. Очень-очень тяжело родного сына хоронить вперёд себя. Призываю Казахстан, народ, уже угомонитесь! Теряем же детей своих, пацанов своих", — сказал мужчина в эфире телеканала "Хабар 24".

Отец погибшего солдата обратился к казахстанцам. © телеканал "Хабар 24"