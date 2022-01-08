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"Детей теряем, пацанов своих": Отец погибшего в беспорядках солдата обратился к казахстанцам с мольбой "угомониться"

Число жертв столкновений среди сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 18, также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

8 января, 10:34
<p>Похороны погибшего в беспорядках гвардейца. © telegram/<a href="https://t.me/orda_kz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Orda</a></p>

Похороны погибшего в беспорядках гвардейца. © telegram/Orda

Отец солдата Нацгвардии Казахстана Мадияра Кайсарова, погибшего в массовых беспорядках, обратился к согражданам с проникновенной речью. Он призвал прекратить погромы в стране, потому что в результате гибнут люди.

"Как гром среди ясного неба. Очень-очень тяжело родного сына хоронить вперёд себя. Призываю Казахстан, народ, уже угомонитесь! Теряем же детей своих, пацанов своих", — сказал мужчина в эфире телеканала "Хабар 24".

Отец погибшего солдата обратился к казахстанцам. © телеканал "Хабар 24"

Сегодня 20-летнего Мадияра Кайсарова и ещё одного погибшего гвардейца, 19-летнего Айбата Аманова, похоронили в Карагандинской области.

МВД Казахстана опубликовало имена полицейских, погибших при беспорядках

МВД Казахстана опубликовало имена полицейских, погибших при беспорядках

Ранее сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а накануне мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева. Общее число жертв беспорядков неизвестно. 10 января объявлен днём общенационального траура.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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