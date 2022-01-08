Самолёт ВКС РФ вывез в Москву 25 застрявших в Казахстане россиян
Многие приехали в Алма-Ату, чтобы покататься на лыжах. Там туристов и застали новости о массовых беспорядках.
Самолёт ВКС РФ вывез 25 россиян из Алма-Аты в Москву © телеканал "Звезда"
Самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Борт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Россияне находились в Казахстане по туристической визе, многие приехали в Алма-Ату, чтобы покататься на лыжах. Там их и застали новости о массовых беспорядках, из-за чего они и не смогли вовремя вылететь домой. Туристы обратились к руководству российских миротворческих сил с просьбой помочь вернуться в РФ. Сейчас вся группа граждан уже прибыла в Москву.
"Мы оказались здесь на каникулах новогодних, собирались приехать покататься на лыжах. И попали в ситуацию, когда случилось это ужасное происшествие, и сейчас нас вывозят военным бортом, потому что, видимо, других способов никаких нет. Хочу поблагодарить наших военных, которые нас спасали, вывозили из этой страшной ситуации", — рассказал один из туристов телеканалу "Звезда".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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