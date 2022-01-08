Самолёт ВКС РФ вывез в Москву 25 застрявших в Казахстане россиян

Самолёт ВКС РФ вывез 25 россиян из Алма-Аты в Москву © телеканал "Звезда"

Самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Борт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россияне находились в Казахстане по туристической визе, многие приехали в Алма-Ату, чтобы покататься на лыжах. Там их и застали новости о массовых беспорядках, из-за чего они и не смогли вовремя вылететь домой. Туристы обратились к руководству российских миротворческих сил с просьбой помочь вернуться в РФ. Сейчас вся группа граждан уже прибыла в Москву.