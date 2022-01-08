НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт ВКС РФ вывез в Москву 25 застрявших в Казахстане россиян

Многие приехали в Алма-Ату, чтобы покататься на лыжах. Там туристов и застали новости о массовых беспорядках.

8 января, 10:09

Самолёт ВКС РФ вывез 25 россиян из Алма-Аты в Москву © телеканал "Звезда"

Самолёт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Борт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Россияне находились в Казахстане по туристической визе, многие приехали в Алма-Ату, чтобы покататься на лыжах. Там их и застали новости о массовых беспорядках, из-за чего они и не смогли вовремя вылететь домой. Туристы обратились к руководству российских миротворческих сил с просьбой помочь вернуться в РФ. Сейчас вся группа граждан уже прибыла в Москву.

"Мы оказались здесь на каникулах новогодних, собирались приехать покататься на лыжах. И попали в ситуацию, когда случилось это ужасное происшествие, и сейчас нас вывозят военным бортом, потому что, видимо, других способов никаких нет. Хочу поблагодарить наших военных, которые нас спасали, вывозили из этой страшной ситуации", рассказал один из туристов телеканалу "Звезда".

Самолёты военно-транспортной авиации доставят россиян из Алма-Аты на родину 9 января

Самолёты военно-транспортной авиации доставят россиян из Алма-Аты на родину 9 января

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1