CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США
Администрация Байдена опасается "негативных последствий" антироссийских мер, которые могут "бумерангом ударить по Соединённым Штатам".
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Администрация президента США опасается, что введение новых "разрушительных" санкций против России может нанести ущерб экономике Соединённых Штатов и их союзников. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По словам источников издания из числа американских чиновников, администрация Джо Байдена до сих пор не может определиться с набором санкций, которые будут применены к Москве в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, речь идёт об ограничительных мерах против крупных банков и энергетического сектора, ограничении доступа РФ к торговле долговыми обязательствами, отключении от платёжной системы SWIFT и ужесточении мер экспортного контроля.
По меньшей мере результаты двух анализов, проведённых в Госдепартаменте и Минфине США, свидетельствуют, что "наиболее жёсткие" санкции к России могут "нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные [связи] Европы с Россией".
Также в CNN подчеркнули, что администрация Байдена опасается "негативных последствий" антироссийских мер, которые могут "бумерангом ударить по США". В материале уточняется, что одной из наиболее вероятных мер против России считается введение санкций против "Северного потока – 2".
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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