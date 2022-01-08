CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

Администрация президента США опасается, что введение новых "разрушительных" санкций против России может нанести ущерб экономике Соединённых Штатов и их союзников. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам источников издания из числа американских чиновников, администрация Джо Байдена до сих пор не может определиться с набором санкций, которые будут применены к Москве в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, речь идёт об ограничительных мерах против крупных банков и энергетического сектора, ограничении доступа РФ к торговле долговыми обязательствами, отключении от платёжной системы SWIFT и ужесточении мер экспортного контроля.

По меньшей мере результаты двух анализов, проведённых в Госдепартаменте и Минфине США, свидетельствуют, что "наиболее жёсткие" санкции к России могут "нанести ущерб экономикам по всему миру, вызвав скачок цен на газ и нарушив торговые и инвестиционные [связи] Европы с Россией".