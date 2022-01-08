Путин договорился с Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ
В ходе телефонного разговора лидер Казахстана подробно проинформировал российского коллегу об обстановке в республике. По его оценке, дела стабилизируются.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провёл очередной телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе продолжительной беседы лидеры стран, в частности, обсудили меры по наведению порядка в Казахстане.
Токаев подробно проинформировал российского президента о складывающейся в республике обстановке, отметив, что она "развивается в сторону стабилизации". Кроме того, лидер Казахстана выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнёров по ОДКБ, и особенно России.
"По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции", — отметили в Кремле.
Путин со своей стороны поддержал предложение Токаева. Точная дата проведения совещания пока не называется. Вместе с тем собеседники условились оставаться в постоянном контакте.
Между тем силы ОДКБ в Казахстане продолжают увеличиваться за счёт российских миротворцев. Ранее Лайф сообщал, что в Алма-Ату прибыли подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа. Их основной задачей станет охрана важных государственных и военных объектов в республике и помощь силам правопорядка.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0