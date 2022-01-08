Путин договорился с Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин провёл очередной телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе продолжительной беседы лидеры стран, в частности, обсудили меры по наведению порядка в Казахстане.

Токаев подробно проинформировал российского президента о складывающейся в республике обстановке, отметив, что она "развивается в сторону стабилизации". Кроме того, лидер Казахстана выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнёров по ОДКБ, и особенно России.

"По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции", — отметили в Кремле.

Путин со своей стороны поддержал предложение Токаева. Точная дата проведения совещания пока не называется. Вместе с тем собеседники условились оставаться в постоянном контакте.