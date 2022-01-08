Не пропустил кортеж: Охрана президента Узбекистана обстреляла машину нарушителя в Ташкенте
46-летний водитель за рулём Chevrolet Malibu был пьян и в результате происшествия не пострадал, сообщили в МВД.
Кадр из видео © VideoHUB | Узбекистан
Охрана президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте обстреляла машину, которая не остановилась при следовании кортежа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МВД республики. Отмечается, что 46-летний нарушитель был пьян и в результате происшествия не пострадал.
"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжёлых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель обезврежен", — говорится в сообщении.
В Ташкенте охрана президента обстреляла машину, не остановившуюся при следовании кортежа © VideoHUB | Узбекистан
Видео инцидента появилось ранее в телеграм-каналах. На кадрах видно, как Chevrolet Malibu на высокой скорости приближается к перекрёстку. Наперерез машине сразу выбегают сотрудники правоохранительных органов — и слышатся звуки выстрелов.
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