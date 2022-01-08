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Не пропустил кортеж: Охрана президента Узбекистана обстреляла машину нарушителя в Ташкенте

46-летний водитель за рулём Chevrolet Malibu был пьян и в результате происшествия не пострадал, сообщили в МВД.

8 января, 09:29

Кадр из видео © VideoHUB | Узбекистан

Охрана президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте обстреляла машину, которая не остановилась при следовании кортежа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МВД республики. Отмечается, что 46-летний нарушитель был пьян и в результате происшествия не пострадал.

"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжёлых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель обезврежен", говорится в сообщении.

В Ташкенте охрана президента обстреляла машину, не остановившуюся при следовании кортежа © VideoHUB | Узбекистан

Видео инцидента появилось ранее в телеграм-каналах. На кадрах видно, как Chevrolet Malibu на высокой скорости приближается к перекрёстку. Наперерез машине сразу выбегают сотрудники правоохранительных органов — и слышатся звуки выстрелов.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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