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В "Химках" опровергли информацию об интересе к Кокорину

По данным итальянских СМИ, лишь подмосковная команда хотела подписать с форвардом.

8 января, 09:15
<p>Фото © Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press</p>

Фото © Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

Футбольный клуб "Химки" не заинтересован в приобретении нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал член наблюдательного совета подмосковной команды Роман Терюшков.

"Нет, это неправда. "Химки" не заинтересованы в Кокорине", — заявил Терюшков.

Разыгрался не на шутку: Кокорин оформил дубль в двустороннем матче "Фиорентины"

Разыгрался не на шутку: Кокорин оформил дубль в двустороннем матче "Фиорентины"

Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что только "Химки" заинтересованы в подписании Кокорина. Сам нападающий начал забивать за "Фиорентину", правда, пока что не в официальном матче, а в тренировочном двустороннем поединке против своих партнёров. На счету россиянина два гола и результативная передача.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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