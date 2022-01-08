В "Химках" опровергли информацию об интересе к Кокорину
По данным итальянских СМИ, лишь подмосковная команда хотела подписать с форвардом.
Фото © Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press
Футбольный клуб "Химки" не заинтересован в приобретении нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал член наблюдательного совета подмосковной команды Роман Терюшков.
"Нет, это неправда. "Химки" не заинтересованы в Кокорине", — заявил Терюшков.
Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что только "Химки" заинтересованы в подписании Кокорина. Сам нападающий начал забивать за "Фиорентину", правда, пока что не в официальном матче, а в тренировочном двустороннем поединке против своих партнёров. На счету россиянина два гола и результативная передача.
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