В "Химках" опровергли информацию об интересе к Кокорину

Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что только "Химки" заинтересованы в подписании Кокорина. Сам нападающий начал забивать за "Фиорентину", правда, пока что не в официальном матче, а в тренировочном двустороннем поединке против своих партнёров. На счету россиянина два гола и результативная передача.