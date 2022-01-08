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Ребёнка застрелили на улице в Алма-Ате

Подросток гулял с родителями, когда раздался выстрел, рассказала детский омбудсмен.

8 января, 09:20
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Фото © ТАСС / Ведомости

В результате беспорядков, которые охватили Казахстан, погиб ребёнок. Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин, подросток скончался от огнестрельного ранения 5 января во время прогулки.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", — отметила она.

Ещё один несовершеннолетний пострадал при перестрелке. По словам омбудсмена, 15-летний подросток 7 января ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики. Ребёнок получил тяжёлые огнестрельные ранения, врачи борются за его жизнь. Его отец также в больнице.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

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Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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