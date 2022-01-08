Ребёнка застрелили на улице в Алма-Ате

В результате беспорядков, которые охватили Казахстан, погиб ребёнок. Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин, подросток скончался от огнестрельного ранения 5 января во время прогулки.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", — отметила она.

Ещё один несовершеннолетний пострадал при перестрелке. По словам омбудсмена, 15-летний подросток 7 января ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики. Ребёнок получил тяжёлые огнестрельные ранения, врачи борются за его жизнь. Его отец также в больнице.