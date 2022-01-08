Ребёнка застрелили на улице в Алма-Ате
Подросток гулял с родителями, когда раздался выстрел, рассказала детский омбудсмен.
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В результате беспорядков, которые охватили Казахстан, погиб ребёнок. Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин, подросток скончался от огнестрельного ранения 5 января во время прогулки.
"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", — отметила она.
Ещё один несовершеннолетний пострадал при перестрелке. По словам омбудсмена, 15-летний подросток 7 января ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики. Ребёнок получил тяжёлые огнестрельные ранения, врачи борются за его жизнь. Его отец также в больнице.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.
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