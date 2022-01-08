В Братске родители умершей от инсульта восьмиклассницы обвинили в халатности диспетчера скорой

В Братске Иркутской области 14-летняя школьница умерла от инсульта из-за халатности диспетчера скорой помощи. По крайней мере, в этом уверены родные умершей девочки, сообщается в паблике "Народные Новости Братска" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл ещё 4 декабря прошлого года. Восьмикласснице Тане стало плохо прямо в школе. Её мать сразу же вызвала скорую, но получила отказ от оператора отправлять бригаду. В конечном счёте медики выехали на вызов спустя почти час, а прибывший фельдшер заявил, что вообще не был в курсе экстренности ситуации.

"Во время ожидания у ребёнка были судороги, рвота, потеря сознания. Диспетчер не среагировала на жалобы мамы. Она посчитала, что девочка, возможно, под наркотическими веществами или беременна", — написала знакомая семьи в паблике.

В больницу школьницу привезли уже в коме первой степени, а через 15 дней её сердце перестало биться. Смерть ребёнка всколыхнула весь Братск. Многие верят, что Таню удалось бы спасти, если бы не ошибка диспетчера. Между тем инцидентом заинтересовался региональный Минздрав.

"После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска — консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку", — пояснили в пресс-службе ведомства.