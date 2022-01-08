"На сцене знаменитого "Современника", других ведущих театров страны, в кинематографе Ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства. Отрадно, что сегодня Вы продолжаете радовать поклонников новыми яркими работами", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Марина Неёлова — народная артистка РСФСР, о которой Фаина Раневская сказала: "Талант владеет ею в большей степени, чем она им". Её обожали все советские дети за роль принцессы в фильме "Старая, старая сказка" и все советские взрослые за образ машинистки Аллы в трагикомедии "Осенний марафон". Театралы замирали, когда она выходила на сцену в спектаклях "Крутой маршрут" или "Играем… Шиллера!". Подробнее о творческом пути актрисы читайте на uznayvse.ru.