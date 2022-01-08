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"Были ближе к победе, чем канадцы": Тарпищев назвал чудом выступление сборной России на ATP Cup

Напомним, наша команда в усечённом составе завершила выступление в полуфинале.

8 января, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с РИА "Новости" оценил выступление нашей сборной на турнире ATP Cup в Австралии, где россияне дошли до полуфинала.

"Ребят могу только похвалить. Они совершили настоящее чудо, оказавшись в полуфинале! Обидно то, что мы были ближе к победе, чем канадцы. Был вариант победить у Сафиуллина, когда было шесть брейк-пойнтов в третьем сете. Выиграй он очко, там бы довёл матч до победы", — заметил Тарпищев.

По словам Тарпищева, чудом стал тот факт, что наша команда дошла до полуфинала с учётом всех трудностей с составом, с которыми столкнулась сборная России перед стартом турнира.

Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup

Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup

Ранее Лайф сообщал, что сборная России не смогла выйти в финал ATP Cup, уступив команде Канады со счётом 1:2. В решающем матче "кленовые" сыграют с Испанией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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