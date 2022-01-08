Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с РИА "Новости" оценил выступление нашей сборной на турнире ATP Cup в Австралии, где россияне дошли до полуфинала.

"Ребят могу только похвалить. Они совершили настоящее чудо, оказавшись в полуфинале! Обидно то, что мы были ближе к победе, чем канадцы. Был вариант победить у Сафиуллина, когда было шесть брейк-пойнтов в третьем сете. Выиграй он очко, там бы довёл матч до победы", — заметил Тарпищев.

По словам Тарпищева, чудом стал тот факт, что наша команда дошла до полуфинала с учётом всех трудностей с составом, с которыми столкнулась сборная России перед стартом турнира.