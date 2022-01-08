В Нур-Султане опровергли слухи о банде грабителей, проникающих в квартиры под предлогом проверки документов
Фейки с таким содержанием распространяются в последние пару дней в телеграм-каналах и мессенджерах. В полиции заверили, что таких инцидентов в городе не зафиксировано.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Нур-Султана опровергла слухи о том, что в городе орудует группа злоумышленников, которая под предлогом проверки документов заходит в квартиры и грабит граждан. Фейки с таким содержанием распространяются в последние пару дней в телеграм-каналах и мессенджерах.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестные под предлогом проверки документов заходят в квартиры и грабят граждан. Данная информация не соответствует действительности", — комментируют в ведомстве.
Тем временем в Алма-Ате муссируются слухи о том, что вода в системе городского водоснабжения отравлена. Лайф уже писал, что в комендатуре эти данные опровергли.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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