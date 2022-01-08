В Нур-Султане опровергли слухи о банде грабителей, проникающих в квартиры под предлогом проверки документов

Полиция Нур-Султана опровергла слухи о том, что в городе орудует группа злоумышленников, которая под предлогом проверки документов заходит в квартиры и грабит граждан. Фейки с таким содержанием распространяются в последние пару дней в телеграм-каналах и мессенджерах.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестные под предлогом проверки документов заходят в квартиры и грабят граждан. Данная информация не соответствует действительности", — комментируют в ведомстве.