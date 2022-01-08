В одном из городов Казахстана ни разу не отключили интернет на фоне массовых беспорядков

В казахстанском городе Байконуре на протяжении всего времени с начала беспорядков был интернет, так как его предоставляют российские провайдеры. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Тем не менее в городе до 19 января действуют ограничения на перемещения в ночное время. Так, жителям теперь запрещено передвигаться по улицам с 23:00 до 06:00. Эта мера не распространяется на работников аварийных служб, госпиталей и других жизненно важных объектов.