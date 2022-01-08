В одном из городов Казахстана ни разу не отключили интернет на фоне массовых беспорядков
Тем не менее там до 19 января действуют ограничения на перемещения в ночное время. Так, жителям теперь запрещено передвигаться по улицам с 23:00 до 06:00.
В казахстанском городе Байконуре на протяжении всего времени с начала беспорядков был интернет, так как его предоставляют российские провайдеры. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
Тем не менее в городе до 19 января действуют ограничения на перемещения в ночное время. Так, жителям теперь запрещено передвигаться по улицам с 23:00 до 06:00. Эта мера не распространяется на работников аварийных служб, госпиталей и других жизненно важных объектов.
Общественный транспорт, как и банкоматы, работает в штатном режиме. При этом въезды в город закрыты, попасть можно только через контрольно-пропускные пункты. Уточняется, что работающие на российских предприятиях байконурцы находятся на новогодних каникулах до 10 января.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.
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