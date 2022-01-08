НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В одном из городов Казахстана ни разу не отключили интернет на фоне массовых беспорядков

Тем не менее там до 19 января действуют ограничения на перемещения в ночное время. Так, жителям теперь запрещено передвигаться по улицам с 23:00 до 06:00.

8 января, 10:13

© Администрация Байконура

В казахстанском городе Байконуре на протяжении всего времени с начала беспорядков был интернет, так как его предоставляют российские провайдеры. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Тем не менее в городе до 19 января действуют ограничения на перемещения в ночное время. Так, жителям теперь запрещено передвигаться по улицам с 23:00 до 06:00. Эта мера не распространяется на работников аварийных служб, госпиталей и других жизненно важных объектов.

Корреспондент Лайфа в Алма-Ате: Слышны автоматные очереди

Корреспондент Лайфа в Алма-Ате: Слышны автоматные очереди

Общественный транспорт, как и банкоматы, работает в штатном режиме. При этом въезды в город закрыты, попасть можно только через контрольно-пропускные пункты. Уточняется, что работающие на российских предприятиях байконурцы находятся на новогодних каникулах до 10 января.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.


Ребёнка застрелили на улице в Алма-Ате

Ребёнка застрелили на улице в Алма-Ате

Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1