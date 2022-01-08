КНБ Казахстана: Племянник Назарбаева Самат Абиш продолжает работать
А вот бывший глава Комитета национальной безопасности республики Карим Масимов всё же задержан — его подозревают в госизмене.
Самат Абиш. Фото © gov.kz
Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост в Комитете национальной безопасности республики. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе КНБ.
"Первым заместителем так же и работает", — сказал собеседник агентства.
Информацию о задержании Абиша накануне опубликовало издание Orda.kz, однако позже аннулировало сообщение, признав ошибку.
А вот бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов всё же задержан — его подозревают в госизмене. Официально сообщалось, что вместе с ним "задержаны и водворены в изолятор временного содержания и другие лица". Карим Масимов занимал свой пост с сентября 2016 года по 5 января 2022-го. Когда начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку, назначив новым председателем Комитета нацбезопасности бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.
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