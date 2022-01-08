КНБ Казахстана: Племянник Назарбаева Самат Абиш продолжает работать

А вот бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов всё же задержан — его подозревают в госизмене. Официально сообщалось, что вместе с ним "задержаны и водворены в изолятор временного содержания и другие лица". Карим Масимов занимал свой пост с сентября 2016 года по 5 января 2022-го. Когда начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку, назначив новым председателем Комитета нацбезопасности бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.