Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Казахстане

Президент России Влаимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также события в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане", — говорится в релизе.

Кроме этого этого лидеры государств обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ.

