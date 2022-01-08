Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Казахстане
Ранее российский лидер также провёл беседу с президентом Казахстана Токаевым, в ходе которой согласился на его предложение провести совещание лидеров стран ОДКБ.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ, Евгений Биятов / POOL
Президент России Влаимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также события в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане", — говорится в релизе.
Ранее стало известно, что Путин договорился с Касым-Жомартом Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ. В ходе телефонного разговора лидер Казахстана подробно проинформировал российского коллегу об обстановке в республике. По его оценке, дела стабилизируются.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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