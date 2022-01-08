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В Китае сгорел российский грузовой самолёт "Авиастар-Ту"

Очаг пламени возник в грузовом отсеке при разгрузке. Восемь членов экипажа экстренно были эвакуированы, никто из них не пострадал.

8 января, 10:43
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Сгоревший в Китае российский самолёт. Фото © Twitter / FATIII Aviation / 少 喝奶茶 多 运动

В китайском аэропорту города Ханчжоу загорелся самолёт российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту". Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

"Самолёт Ту-204 (б/н RA-64032), принадлежащий российской авиакомпании "Авиастар-Ту", загорелся в аэропорту Ханчжоу (HGH/ZSHC)", — говорится в сообщении.

Самолёт прибыл из Новосибирска, очаг возгорания возник в грузовом отсеке при разгрузке. Восемь членов экипажа экстренно были эвакуированы, никто из них не пострадал.

В 2019-м этот борт был перекрашен в корпоративные цвета Cainiao — логистический оператор Alibaba Group. Самолёт использовался для доставки посылок из Китая.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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