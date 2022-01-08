В Китае сгорел российский грузовой самолёт "Авиастар-Ту"

Aviastar Tupolev TU204 RA-64032 Hangzhou Airport China to Novosibirsk Russia burst into flames during push back fire started pic.twitter.com/dIBheZiPsL — FSX Aviation (@FSXAviation3) January 8, 2022

В китайском аэропорту города Ханчжоу загорелся самолёт российской транспортной авиакомпании "Авиастар-Ту". Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

"Самолёт Ту-204 (б/н RA-64032), принадлежащий российской авиакомпании "Авиастар-Ту", загорелся в аэропорту Ханчжоу (HGH/ZSHC)", — говорится в сообщении.

Latest pic of RA-64032, the Tu-204F that caught fire in Hangzhou, China in the early hours on 08Jan2022. It seems like the fuselage is now in 3 parts. (Photo provided by Weibo follower 少喝奶茶多运动). pic.twitter.com/BQOC2ZtS49 — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) January 8, 2022

Самолёт прибыл из Новосибирска, очаг возгорания возник в грузовом отсеке при разгрузке. Восемь членов экипажа экстренно были эвакуированы, никто из них не пострадал.

В 2019-м этот борт был перекрашен в корпоративные цвета Cainiao — логистический оператор Alibaba Group. Самолёт использовался для доставки посылок из Китая.