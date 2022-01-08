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Протестующие в казахстанском Актау разошлись по домам

Они самостоятельно разобрали ограждения, юрту и палатки, установленные с начала протестов.

8 января, 10:47
<p>Протестующие разбирают юрту в Актау © <a href="https://t.me/s/kazinform_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Казинформ"</a></p>

Протестующие разбирают юрту в Актау © "Казинформ"

В казахстанском городе Актау демонстранты прекратили акции протеста. Об этом сообщает информационное агентство "Казинформ".

По данным издания, протестующие, собравшиеся на площади Ынтымак (Согласия), разобрали ограждения, юрту и палатки, установленные с начала протестов в Казахстане. Центральная улица перед акиматом — областной администрацией — открылась для проезда.

Однако полицией были задержаны несколько человек, отказавшихся покидать площадь.

Как передаёт "Казинформ", международный аэропорт Актау возобновил свою работу. Полёты стали выполняться в штатном режиме с 10:00 (12:00 мск).

В одном из городов Казахстана ни разу не отключили интернет на фоне массовых беспорядков

В одном из городов Казахстана ни разу не отключили интернет на фоне массовых беспорядков

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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