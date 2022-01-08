Протестующие в казахстанском Актау разошлись по домам

В казахстанском городе Актау демонстранты прекратили акции протеста. Об этом сообщает информационное агентство "Казинформ".

По данным издания, протестующие, собравшиеся на площади Ынтымак (Согласия), разобрали ограждения, юрту и палатки, установленные с начала протестов в Казахстане. Центральная улица перед акиматом — областной администрацией — открылась для проезда.

Однако полицией были задержаны несколько человек, отказавшихся покидать площадь.