Психолог Ланг рассказал, что такое постпраздничный синдром и как его побороть

После длинных новогодних выходных весьма непросто включиться в работу с той же производительностью, что и раньше. О том, как правильно сделать переход от праздников к трудовым будням, рассказал семейный психолог Сергей Ланг.

По словам специалиста, у людей, которые возвращаются к работе после долгих праздников, зачастую наблюдаются апатия, разбитость, а также низкая продуктивность. При этом такое состояние, как отметил Ланг, может длиться до нескольких месяцев.

"Есть такой постпраздничный синдром, он возникает, когда люди настраиваются на праздники, ждут их, а потом они неожиданно быстро заканчиваются. После этого человеку уже не хочется идти на работу. <...> Человек впадает в тяжёлое состояние, и ему из него сложно выйти", — цитирует эксперта радио Sputnik.

Чтобы избежать подобного состояния, Ланг рекомендует в последние дни каникул спать не более восьми часов в сутки. Кроме того, он напомнил о важности правильного питания.