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Полузащитник "Краснодара" де Вильена может продолжить карьеру в Турции

В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

8 января, 10:52

Фото © ФК "Краснодар"

Полузащитника "Краснодара" Тонни де Вильена предложили стамбульскому "Галатасараю", сообщает Haber Sari Kirmizi.

По информации источника, сам футболист также не против попробовать свои силы в чемпионате Турции, а за трансфер выступили представители игрока.

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Тони де Вильена стал игроком "Краснодара" в 2019 году. В текущем сезоне он выходил на поле 15 раз, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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