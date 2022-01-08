Полузащитник "Краснодара" де Вильена может продолжить карьеру в Турции
В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Фото © ФК "Краснодар"
Полузащитника "Краснодара" Тонни де Вильена предложили стамбульскому "Галатасараю", сообщает Haber Sari Kirmizi.
По информации источника, сам футболист также не против попробовать свои силы в чемпионате Турции, а за трансфер выступили представители игрока.
Тони де Вильена стал игроком "Краснодара" в 2019 году. В текущем сезоне он выходил на поле 15 раз, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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