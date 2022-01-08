Бывший советник связал "исчезновение" Назарбаева из виду с тяжёлой болезнью
При этом Ермухамет Ертысбаев отметил, что это всего лишь его мнение, так как никаких подтверждённых данных, где сейчас находится экс-лидер республики, у него нет.
Нурсултан Назарбаев. © Kremlin.ru
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не делает никаких заявлений в связи с последними событиями в стране и не появляется на публике из-за тяжёлой болезни. По крайней мере, так считает его бывший советник политолог Ермухамет Ертысбаев.
"Я выскажу своё личное предположение. У меня такое ощущение, что он (Нурсултан Назарбаев. — Прим. Лайфа) тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился (к народу. — Прим. Лайфа)", — сказал он в эфире телеканала "Атамекен бизнес", отметив, что это всего лишь его мнение, так как никаких подтверждённых данных о болезни экс-лидера республики у него нет.
Ертысбаев также предположил, что беспорядки в республике так или иначе связаны с болезнью Назарбаева. По его словам, "обезумевшая камарилья" решила устроить вооружённые столкновения, воспользовавшись данной ситуацией. Целью бунтовщиков, как подчеркнул политолог, является свержение нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов утверждает, что елбасы на фоне протестов якобы уехал в Китай. Однако позже представитель Назарбаева опроверг эту информацию и передал наказ экс-лидера сплотиться вокруг Токаева. По словам пресс-секретаря первого президента Казахстана, он находится в Нур-Султане, поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.
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