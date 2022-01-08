Бывший советник связал "исчезновение" Назарбаева из виду с тяжёлой болезнью

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не делает никаких заявлений в связи с последними событиями в стране и не появляется на публике из-за тяжёлой болезни. По крайней мере, так считает его бывший советник политолог Ермухамет Ертысбаев.

"Я выскажу своё личное предположение. У меня такое ощущение, что он (Нурсултан Назарбаев. — Прим. Лайфа) тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился (к народу. — Прим. Лайфа)", — сказал он в эфире телеканала "Атамекен бизнес", отметив, что это всего лишь его мнение, так как никаких подтверждённых данных о болезни экс-лидера республики у него нет.