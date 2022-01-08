Защитник сборной России Дивеев попал в сферу интересов "Наполи"
Итоговое решение в данном вопросе будет принимать наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев попал в сферу интересов итальянского "Наполи", сообщает телеканал "Матч ТВ".
По данным источников канала, "Наполи" сейчас находится в поиске центрального защитника с опытом игры на международном уровне, в том числе и из чемпионата России. Решение по Дивееву будет принимать лично главный тренер команды из Неаполя Лучано Спаллетти.
Добавим, что в этом сезоне Игорь Дивеев провёл 16 матчей в РПЛ за ЦСКА, в которых отметился одним забитым мячом.
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