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Два российских биатлониста попали на подиум в спринте на Кубке IBU

Победителем стал представитель Норвегии, который обогнал наших на 20 с лишним секунд.

8 января, 11:29

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Российские биатлонисты Никита Поршнев и Ильназ Мухамедзянов стали вторым и третьим в спринтерской гонке на десять километров на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Победу одержал норвежец Александр Фьельд Андерсен, который был быстрее Поршнева на 21 секунду, Мухамедзянова — на 26,5. В шестёрку сильнейших попал ещё один россиянин — Василий Томшин, который стал шестым.

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А днём ранее в аналогичной гонке на Кубке мира победу одержал россиянин Александр Логинов, который на шесть с половиной секунд опередил лидера этого сезона — француза Эмильена Жаклена.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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