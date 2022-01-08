Два российских биатлониста попали на подиум в спринте на Кубке IBU

Российские биатлонисты Никита Поршнев и Ильназ Мухамедзянов стали вторым и третьим в спринтерской гонке на десять километров на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Победу одержал норвежец Александр Фьельд Андерсен, который был быстрее Поршнева на 21 секунду, Мухамедзянова — на 26,5. В шестёрку сильнейших попал ещё один россиянин — Василий Томшин, который стал шестым.