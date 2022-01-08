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Песков объяснил, почему Путин был один на рождественской службе

Президент встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарёве — храме Спаса Нерукотворного Образа.

8 января, 12:02
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<p>Президент РФ Владимир Путин на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67559" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время рождественской службы соблюдал антикоронавирусные меры безопасности, поэтому в храме Спаса Нерукотворного Образа, кроме него и священников, никого не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вместе с ним было несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности", — приводит слова представителя Кремля радиостанция "Говорит Москва".

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Напомним, президент встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарёве — храме Спаса Нерукотворного Образа. Владимир Путин посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января и, судя по кадрам, которые распространил Кремль, других прихожан в этот момент в церкви не было. А в прошлом году президент России приезжал на рождественскую службу в церковь Николы на Липне, расположенную в восьми километрах южнее Великого Новгорода.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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