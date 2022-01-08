Песков объяснил, почему Путин был один на рождественской службе
Президент встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарёве — храме Спаса Нерукотворного Образа.
Президент РФ Владимир Путин на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время рождественской службы соблюдал антикоронавирусные меры безопасности, поэтому в храме Спаса Нерукотворного Образа, кроме него и священников, никого не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вместе с ним было несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности", — приводит слова представителя Кремля радиостанция "Говорит Москва".
Напомним, президент встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарёве — храме Спаса Нерукотворного Образа. Владимир Путин посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января и, судя по кадрам, которые распространил Кремль, других прихожан в этот момент в церкви не было. А в прошлом году президент России приезжал на рождественскую службу в церковь Николы на Липне, расположенную в восьми километрах южнее Великого Новгорода.
Лента новостей
Захарова пристыдила ОБСЕ за отсутствие реакции на нападения на журналистов в Казахстане
сегодня в 11:47
17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой
сегодня в 11:45
"Всегда будут помнить его и гордиться им": У убитого в Курганской области полицейского осталось двое детей
сегодня в 11:24
Комментариев: 0