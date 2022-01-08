Песков объяснил, почему Путин был один на рождественской службе

Президент РФ Владимир Путин во время рождественской службы соблюдал антикоронавирусные меры безопасности, поэтому в храме Спаса Нерукотворного Образа, кроме него и священников, никого не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, президент встретил Рождество в домовой церкви своей резиденции в Ново-Огарёве — храме Спаса Нерукотворного Образа. Владимир Путин посетил богослужение в ночь с 6 на 7 января и, судя по кадрам, которые распространил Кремль, других прихожан в этот момент в церкви не было. А в прошлом году президент России приезжал на рождественскую службу в церковь Николы на Липне, расположенную в восьми километрах южнее Великого Новгорода.