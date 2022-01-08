Захарова пристыдила ОБСЕ за отсутствие реакции на нападения на журналистов в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила отсутствие помощи и даже внятной реакции международных правозащитников, в частности ОБСЕ, на случаи нападения на журналистов в ходе беспорядков в Казахстане. Дипломат назвала такую ситуацию позорной.

"Скажу как есть: ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам — ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов. В принципе ничего не делает, кроме составления пасквильных отчётов на основе данных, подсунутых через НПО Большим Братом. Стыд и позор", — отметила она.

Захарова привела несколько примеров, когда в результате погромов пострадали журналисты: нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир", практически уничтожение офисов телеканалов "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, информагентства "Спутник Казахстан", были также пострадавшие от рук мародёров корреспонденты.

"Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация — никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм", — напомнила она.

Когда же дошло до жертв и погиб сотрудник телеканала "Алматы", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру опубликовала "целых два твита". Несмотря на "вопиющую ситуацию с нарушениями прав журналистов", по словам Захаровой, никакой внятной реакции со стороны международных правозащитных институтов не было.

"Позвольте, это всё? Всё, что сумели разглядеть из Вены? Всё, что показалось там достойным реакции? Так должна выглядеть взвешенная и сообразная масштабам нарушений оценка, как любят говорить западные партнёры, "пропорциональная" реакция со стороны уполномоченного на это международного чиновника?.. Мы правильно понимаем: чтобы госпожа Рибейру раскошелилась на твит, журналисту надо погибнуть?" — задаётся вопросом представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что подобное "игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм" чреваты самыми печальными последствиями, поскольку они не только всё сильнее расшатывают авторитет ОБСЕ, но и могут восприниматься "погромщиками и мародёрами как молчаливое согласие "международного сообщества" с подобным отношением к журналистам.