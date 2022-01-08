Как мировые СМИ реагировали на участников погромов в Казахстане Мировая пресса "в упор не видит" попытку госпереворота в Казахстане, совершаемого силами подготовленных боевиков-террористов, называя события "протестами возмущённых граждан". 8 января, 11:26 Фото © ТАСС / EPA / STR

Абсолютное большинство западных изданий пишет о событиях как о протестах (Protests) или беспорядках (Unrest). Подчёркивая таким образом, что протестующие тут находятся на светлой стороне истории, что они пострадавшие, что они за добро и справедливость. И лишь немногие, в частности британская Daily Mail, называют происходящее бунтом (Riots), а протестующих — "злой толпой".

Однако даже британские таблоиды, падкие на сенсации и громкие эпитеты, не называют протестующих бандитами и, не дай боже, боевиками или выкормышами "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Просто потому, что это некомильфо. Значительная часть казахстанской радикальной оппозиции (представители которой в буквальном смысле подожгли город Алма-Ату) обучалась, воспитывалась и взращивалась западными фондами, поэтому если их называть "боевиками", то получится, что западные НПО растят террористов.

Если же их называть бойцами ИГ*, то ломается весь миф о "демократических протестах". Поэтому западные СМИ не называют — и тем самым игнорируют очевидные факты. Мародёры и террористы — это в худшем случае "злобная толпа". А виновными в протестах, по мнению западных спикеров, являются прежде всего местные власти.

Однако даже британские таблоиды, падкие на сенсации и громкие эпитеты, не называют протестующих бандитами и, не дай боже, боевиками или выкормышами "Исламского государства"* (Террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Просто потому, что это не комильфо. Значительная часть казахстанской радикальной оппозиции (представители которой в буквальном смысле подожгли город Алма-Ату) обучалась, воспитывалась и взращивалась западными фондами, поэтому если их называть боевиками, то получится, что западные НПО растят террористов.

Если же их называть бойцами ИГ, то ломается весь миф о "демократических протестах". Поэтому западные СМИ не называют — и тем самым игнорируют очевидные факты. Мародёры и террористы — это в худшем случае "злобная толпа". А виновными в протестах, по мнению западных спикеров, являются прежде всего местные власти.

И, соответственно, намерение Токаева жёстко разобраться с погромщиками осуждается. "Президент разрешил полиции открывать огонь по протестующим без предупреждения", — передаёт France 24. То есть не по мародёрам, не по насильникам, не по бросающимся на правоохранителей с оружием радикалов и режущим головы полицейским исламистам. По протестующим. "В Казахстане восстание подавлено в крови", — пишет французская Le Monde. "Было очень мало сочувствия к тем, кто протестует и требует демократических реформ… и реформ в стране, которые помогут и простым людям пользоваться преимуществами, которые они должны получать от богатой нефтью экономики Казахстана", — комментирует последнее выступление Касым-Жомарт Токаева катарская "Аль-Джазира". — Он сказал, что эти… требования были услышаны, но на данный момент создаётся впечатление, что президент Токаев полон решимости уничтожить любую оппозицию, с которой он сейчас сталкивается". "Станет ли Казахстан новой Сирией?" — вопрошает немецкая Bild.

"На улицах Алма-Аты: казахстанские войска наступают на собственное население и ведут бешеный огонь по демонстрантам", — пишет редакция под картинкой с цепью силовиков. Критикуется, естественно, и призыв Токаева о помощи, адресованный ОДКБ, — ведь якобы никакой террористической угрозы нет, а есть лишь бедность и нужда. "Причиной народного восстания были экономические трудности. Люди дошли до того, что уже не могли этого терпеть, и это вызвало социальный взрыв, — пишет турецкое издание Yeni Akit. "Нынешний эффект обусловлен многолетними подавленными протестами, чрезвычайно чёткими и сильными социальными требованиями. В Казахстане огромное богатство меньшинства соседствует с бедностью большинства населения", — сообщает издание Franceinfo. И в этой ситуации вместо того, чтобы говорить с людьми (да, теми самыми, которые демократично громят магазины и либерально режут головы силовикам). "казахстанские военные используют вооружённую силу".

И, соответственно, намерение Токаева жёстко разобраться с погромщиками осуждается. "Президент разрешил полиции открывать огонь по протестующим без предупреждения", — передаёт France 24. То есть не по мародёрам, не по насильникам, не по бросающимся на правоохранителей с оружием радикалов и режущим головы полицейским исламистам. По протестующим. "В Казахстане восстание подавлено в крови", — пишет французская Le Monde. "Было очень мало сочувствия к тем, кто протестует и требует демократических реформ… и реформ в стране, которые помогут и простым людям пользоваться преимуществами, которые они должны получать от богатой нефтью экономики Казахстана", — комментирует последнее выступление Касым-Жомарт Токаева катарская "Аль-Джазира". — Он сказал, что эти… требования были услышаны, но на данный момент создаётся впечатление, что президент Токаев полон решимости уничтожить любую оппозицию, с которой он сейчас сталкивается". "Станет ли Казахстан новой Сирией?" — вопрошает немецкая Bild. "На улицах Алма-Аты: казахстанские войска наступают на собственное население и ведут бешеный огонь по демонстрантам", — пишет редакция под картинкой с цепью силовиков. Критикуется, естественно, и призыв Токаева о помощи, адресованный ОДКБ, — ведь якобы никакой террористической угрозы нет, а есть лишь бедность и нужда. "Причиной народного восстания были экономические трудности. Люди дошли до того, что уже не могли этого терпеть, и это вызвало социальный взрыв, — пишет турецкое издание Yeni Akit. "Нынешний эффект обусловлен многолетними подавленными протестами, чрезвычайно чёткими и сильными социальными требованиями. В Казахстане огромное богатство меньшинства соседствует с бедностью большинства населения", —сообщает издание Franceinfo. И в этой ситуации, вместо того чтобы говорить с людьми (да, теми самыми, которые демократично громят магазины и либерально режут головы силовикам), "казахстанские военные используют вооружённую силу". "По стране прокатилась волна протестов, к маршам присоединились тысячи людей... Хотя ситуация остаётся туманной, одно можно сказать наверняка: никогда ранее Казахстан, долгое время считавшийся стабильной автократией, не был втянут в политический кризис такого масштаба. Его последствия, вероятно, будут ощущаться во всём регионе. В конце концов, бывшая советская республика Средней Азии является стратегическим союзником России и продаёт большую часть своего экспорта нефти Китаю, двум своим соседям", — указывает издание Brasilia de Fato. "Военные подразделения боролись с теми, кого Токаев называл "террористическими бандами", в окрестностях крупнейшего города страны и его бывшей столицы Алма-Аты, где демонстранты взяли под контроль международный аэропорт", — напоминает издание Bloomberg. Абсолютно при этом не смущаясь сочетания слов "демонстранты" и "взяли под контроль". Ну и не поясняя, что при "взятии под контроль" аэропорт был разграблен. Особенно, как сообщают некоторые источники, "демонстрантов" заинтересовал местный Duty-Free.

"Поскольку хаос в этой среднеазиатской стране является самым масштабным за последние десятилетия, аналитики предупреждают о высокой вероятности того, что США воспользуются шансом дестабилизировать регион, чтобы ещё больше сдержать Китай и Россию", — пробивается луч адекватности во тьме этого анализа от китайской The Global Times. Зато в Турции некоторые уверены, что это не США, а Россия воспользовалась кризисом, причём не просто воспользовалась, а банально спровоцировала его. И ни для чего иного, как с единственной целью помешать Анкаре в её строительстве "Великого Турана". "Россия ведёт очень подлую игру в Средней Азии! Это удар по попытке Турции сплотить тюркский мир!" —раскрывает секреты турецкая Yeni Safak.

Сейчас уже совершенно очевидно, что Казахстану предстоит выкорчёвывать радикальный исламизм (представляющий угрозу всей цивилизации), но почему-то мировые СМИ не очень этим довольны.

* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) — террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

Авторы Сергей Долгов