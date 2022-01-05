Газовый майдан: Кто заказал переворот в Казахстане Политолог Александр Роджерс — о технологии протеста и о том, кто за ней стоит. 4 января, 21:40

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В Казахстане третий день продолжаются протесты. Содержательной информации не очень много, но всё же потихоньку удаётся собирать нужные крупицы. И чем больше информации просачивается, тем она показательнее.

Итак, протесты начались из-за резкого повышения цен на газ, на котором ездят автомобили. Цены повысили до 120 тенге за литр, что в рублях составляет чуть меньше 21 рубля. Для сравнения, в Москве сегодня литр газа на заправках стоит около 27 рублей.

Протестующие потребовали снижения цены на газ до 50 тенге за литр. Правительство согласилось. После чего протестующие начали требовать уже снижения цены до 38 тенге за литр. Это уже классическая схема "цветных" госпереворотов: в случае выполнения требований протестующих назначать всё новые требования, желательно невыполнимые, повышая градус противостояния и заодно делая компромисс невозможным, иначе народ, получив желаемое, успокоится и начнёт расходиться по домам.













Также появилось требование к Назарбаеву "уйти из политики". Появление политических требований — также обязательный элемент майданных технологий.

В целом очевидно, что протесты не спонтанны. Как человек, который много лет занимался общественными организациями, в том числе и организацией различных митингов обманутых вкладчиков и протестов предпринимателей, могу с уверенностью говорить, что спонтанно такие массовые и синхронные акции в различных городах не возникают. За ними всегда стоят какие-то обладающие ресурсами силы.

И, в подтверждение моих слов, в протестных чатиках появились всем известные методички, где рассказывают, как действовать протестующим. Не мудрствуя лукаво, их взяли прямо с украинских и белорусских протестов, даже не стали переводить на казахский язык. Как говорит один мой коллега, "всё настолько шаблонно в организации, будто смотришь вторую серию протестов синих ведёрок напополам с "Анти-Платоном".

Там даже есть, как и в других странах, "специальный протестный мессенджер", через который осуществляется координация действий протестующих. В этот раз такой мессенджер называется bridgefy. И, как обычно, протестующие — "все такие независимые и самостоятельные, что беспрекословно и слепо делаем то, что нам прикажут".

Также данные протесты получают скоординированную информационную поддержку со стороны "Радио Свобода"* (СМИ внесено в список иноагентов на территории России), "Настоящего времени" и прочих американских и грантоедских помоек. Даже польско-белорусская "Нехта" присоединилась к поддержке и "шлёт лучики гидности".

Причём методички отрабатываются настолько буквально, что, вы будете смеяться, в местных чатиках появилась информация о "российском спецназе, который уже высадился в Борисполе (зачёркнуто) местном аэропорту".

Появилась и информация, какие политические силы стоят за организацией "спонтанных народных выступлений". Как сообщается, 4 января в Алма-Ате правоохранители задержали около ста человек на месте акции инициативной группы по созданию "Демократической партии Казахстана". Ещё полсотни людей были задержаны во время разгона шествия движения "Проснись, Казахстан" (у Госдепа США вообще туго с фантазией).

Проявился и местный аналог Порошенко / Пашиняна — это беглый олигарх, бывший министр энергетики прямо из девяностых, живущий нынче во Франции (тут смеяться не слишком громко) Мухтар Кабулович Аблязов. Предводитель той самой незарегистрированной "Демократической партии Казахстана". Странно, что не "Открытого Казахстана", тогда была бы уже совсем полная аналогия с Ходорковским, сидящим в Лондоне.

Специфично и время проведения протестов — почти сразу после встречи глав стран СНГ, где под руководством Путина вырабатывалась консолидированная позиция по безопасности, и накануне переговоров России с США и НАТО, которые пройдут с 10 по 13 января. То есть это ещё и попытка ослабить наши переговорные позиции в данных форматах.

Вы верите в спонтанность протестов, которые начинаются по всей стране одновременно да ещё и 2 января, когда нужно салатики доедать?

После всего этого не нужно даже пытаться рассказывать, что "народ сам спонтанно вышел". Одно невозможно понять — это людей, которые сами своими руками пытаются сдать собственную государственность под внешнее управление. И ради чего?

Авторы Александр Роджерс