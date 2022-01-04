Контрольный звонок: Почему Байден опасается срыва переговоров с Россией Политолог Геворг Мирзаян — о том, насколько Соединённые Штаты реально готовы в переговорах с Москвой учитывать интересы Украины 4 января, 11:44 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sarah Silbiger

В ночь со 2 на 3 января президенту Владимиру Зеленскому раздался звонок — с ним хотел поговорить Фанто… то есть президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Поговорили — и, судя по официальной реакции, поговорили неплохо. Правда, эти пресс-релизы как-то не соответствуют объективной реальности.

"Президент Байден чётко дал понять, что Соединённые Штаты решительно ответят на дальнейшее вторжение России на территорию Украины (по мнению Запада, РФ уже вторглась в Донбассе и в Крым. — Прим. ред.)… Президент Байден подчеркнул, что США и их союзники привержены принципу "ничего о вас без вас" (то есть переговоров об Украине без Украины с Россией не ведут. — Прим. ред.), а также суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Про "решительно ответят" Штаты говорят на каждом углу вот уже около месяца. Говорят настолько назойливо, что достали даже терпеливейшего Владимира Путина. 31 декабря в разговоре с Байденом российский лидер обозначил, что, говоря словами помощника президента Юрия Ушакова, "если Запад всё-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то всё это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами". Для США ущерб от этого разрыва — как прямой, так и косвенный (на китайском, иранском, ближневосточном и других направлениях) — подсчёту вообще не поддаётся.

Что же касается "ничего о вас без вас", то если Штатам и удастся как-то протащить украинского делегата на встречу Россия — НАТО, то на российско-американских переговорах ни представителя Зеленского, ни самого Зеленского точно не будет. В идеале Россия лишь позволит Америке поставить где-то на тумбочку фотографию украинского президента. Лучше какую-нибудь из "квартальных" времён — аутентичнее будет смотреться.

Украинская официальная реакция ещё менее содержательная. "Первый международный разговор в этом году с американским президентом доказывает особый характер наших отношений. Мы обсудили совместные действия Украины, США и партнёров в деле поддержания мира в Европе, предотвращения дальнейшей эскалации, реформ, деолигархизации. Мы благодарны за твёрдую поддержку Украины", — заявил Владимир Зеленский.

Про особый характер не поспоришь — в ином случае американский президент не стал бы звонить украинскому президенту тогда, когда в Киеве стоит глубокая ночь. Тому же Путину — "врагу демократии", "нерукопожатному лидеру", "сосредоточию зла" — Байден звонит в то время, которое удобно в том числе и для российского лидера. То есть, например, когда в Вашингтоне утро, а в России уже вечереет.

Что же касается совместных действий, то нельзя обсуждать то, чего нет. Когда слышишь фразу "совместные действия Украины и США", то на ум сразу же приходит гениальная реплика галантерейщика Бонасье из фильма "Три мушкетёра", которую он произнёс после выхода от Ришелье: "Галантерейщик и кардинал — это сила". Соединённые Штаты не собираются ни советоваться с Украиной, ни достигать компромиссов, ни тем более жертвовать своими интересами ради украинских — совершенно разный масштаб и субъектность игроков.

Так зачем на самом деле Джозеф Байден звонил в ночи Владимиру Зеленскому? Есть два варианта, и не исключено, что оба они верные. И оба они соответствуют интересам Российской Федерации.

Первая причина — сохранить украинское лицо. Да, приглашать украинского визави на переговоры с русскими Байден не может, да и не хочет — ему всё-таки нужен нормальный диалог за закрытыми дверями, а не бардак с оглашением хода переговорного процесса в СМИ. Однако в то же время полностью игнорировать Украину в ходе подготовки к диалогу не стоит. В отличие от Владимира Путина, Байден не обладает абсолютной субъектностью и должен противостоять критикам, недовольным переговорами с Путиным по вопросам, ограничивающим суверенитет Соединённых Штатов и тем более Украины. Поэтому американский лидер пытается защититься от критики в том числе и через номинальные переговоры с Зеленским, в которых он "выражает готовность" и "выражает поддержку". Москву эти номинальные переговоры тоже устраивают — целью Кремля является не унижение и ослабление президента США, а достижение соглашений и их имплементация. И чем лучше Джозеф Байден будет защищён от критики в случае заключения соглашений, тем больше шансов на их имплементацию.

Вторая причина — предупредить о проблемах для украинского лица в случае неадекватного поведения Киева. Дело в том, что на сегодняшний день самую большую угрозу для российско-американских переговоров представляет перспектива украинского саботажа. Если в Киеве посчитают исход этих переговоров опасным для себя (а так и есть, ведь если соглашения будут достигнуты, то прежде всего за счёт украинских интересов), то Зеленский может спустить триггер конфронтации. Ударить по Донбассу, получить ограниченный российский военный ответ, назвать его агрессией против Украины — и запустить новый виток российско-западной эскалации, в рамках которой поддержка украинского режима с Запада выйдет на новый уровень. Причём и Москва, и Вашингтон тут окажутся в колейной логике. Россия вынуждена будет защищать жизни российских граждан в ЛНР и ДНР, а США не смогут официально заявить о том, что агрессором была Украина — для этого нужно будет отказаться от всей риторики последних семи лет.

Именно поэтому США шлют Украине сигналы — как скрытые, так и явные — о том, что за саботажем последует расплата. Байден уже заявил, что в случае конфликта между Украиной и Россией американских войск на украинской земле не будет (с намёком на то, что США не помешают превращению ограниченной российской операции в освобождение Киева). Сейчас же, за считаные дни до начала переговоров, Байден (вероятно, получивший информацию о готовящейся Украиной провокации) снова напомнил о вероятных последствиях для потенциальных саботажников. И специально сделал это в неудобное для Зеленского время — чтобы показать, насколько серьёзно он относится к этому вопросу.

Авторы Иванов Алексей