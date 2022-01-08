В Казахстан прибыли военные из Армении в составе сил ОДКБ

Военнослужащие из Армении в составе миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан самолётами военно-транспортной авиации Минобороны РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

"Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооружённых сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в сообщении.