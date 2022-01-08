В Казахстан прибыли военные из Армении в составе сил ОДКБ
Военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Алма-Ату на российских тяжёлых военно-транспортных самолётах Ил-76.
Армянские миротворцы ОДКБ. Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Военнослужащие из Армении в составе миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан самолётами военно-транспортной авиации Минобороны РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
"Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооружённых сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алма-Аты в Казахстане на российских тяжёлых военно-транспортных самолётах Ил-76.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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