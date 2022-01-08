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В Казахстане на семь месяцев отложили повышение тарифов ЖКХ

Мораторий вводится на рост стоимости услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

8 января, 12:09

© Pixabay

В Казахстане тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся прежними до 1 июля 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство национальной экономики республики.

"Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение", — говорится в сообщении министерства.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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