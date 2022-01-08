Россиянин, открывший вебкам-студию в Чехии, раскрыл свой ежемесячный заработок

Житель Нижнего Новгорода три года назад открыл вебкам-студию в Чехии и рассказал, что работающие там модели платят ему от 25 до 35% от своей прибыли. Как рассказал мужчина, теперь его ежемесячный доход составляет порядка 800 тысяч рублей. К слову, сам 28-летний Алексей пришёл к этому бизнес-проекту также через демонстрацию собственного тела, но клиенты у него были весьма специфические.

"Была у меня одна поклонница лет семидесяти. Она просила меня часто посмотреть с ней какой-нибудь фильм. С одним геем я постоянно смотрел футбол", — цитирует Ura.ru мужчину.

Алексей признался, что впервые познакомился с вебкамом сразу после школы. По его словам, в эту индустрию его привлекли рассказы о быстрых и больших заработках. Так, в первый месяц он заработал 140 тысяч рублей. А в самые удачные времена его оклад составлял 300 тысяч рублей. Однако каким бы привлекательным ни казался вебкам, не каждый "сотрудник" видит себя в нём долго. Так случилось и с Алексеем.

Так, три года назад он собрал знакомых моделей и предложил им сниматься в его собственном проекте. Постепенно дела компании пошли в гору, и Алексей решил вкладывать заработанные деньги в криптовалюту или акции. Сейчас, как признаётся мужчина, денег ему хватает на безбедную жизнь в Европе. При этом владелец студии отметил, что успешно закончил два вуза, но никогда и нигде не работал, кроме вебкама.