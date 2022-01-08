Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания россиянина на протестах в Казахстане

Российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

В минувший четверг, 6 января, в СМИ появилась информация, что во время беспорядков в Костанайской области был задержан россиянин. Отмечалось, что во время разгона бунтовщиков в участок было доставлено 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и дети, были отпущены. По данным полицейских, участники протестной акции ломали скамейки и разбрасывали мусор. Также на месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.