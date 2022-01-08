Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания россиянина на протестах в Казахстане
Ранее в СМИ появилась информация, что во время беспорядков в Костанайской области в участок доставили нашего соотечественника. По данным полиции, дебоширы разбрасывали мусор и ломали лавочки.
Площадь Республики в Алма-Ате. © Orda.kz
Российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.
"В связи с прошедшей в СМИ информацией о предполагаемом задержании россиянина консульским отделом Посольства России был направлен официальный запрос в Департамент полиции Костанайской области", — отметили в пресс-службе.
В минувший четверг, 6 января, в СМИ появилась информация, что во время беспорядков в Костанайской области был задержан россиянин. Отмечалось, что во время разгона бунтовщиков в участок было доставлено 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и дети, были отпущены. По данным полицейских, участники протестной акции ломали скамейки и разбрасывали мусор. Также на месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.
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