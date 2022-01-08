НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания россиянина на протестах в Казахстане

Ранее в СМИ появилась информация, что во время беспорядков в Костанайской области в участок доставили нашего соотечественника. По данным полиции, дебоширы разбрасывали мусор и ломали лавочки.

8 января, 12:22

Площадь Республики в Алма-Ате. © Orda.kz

Российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

"В связи с прошедшей в СМИ информацией о предполагаемом задержании россиянина консульским отделом Посольства России был направлен официальный запрос в Департамент полиции Костанайской области", — отметили в пресс-службе.

Как мировые СМИ реагировали на участников погромов в Казахстане

Как мировые СМИ реагировали на участников погромов в Казахстане

В минувший четверг, 6 января, в СМИ появилась информация, что во время беспорядков в Костанайской области был задержан россиянин. Отмечалось, что во время разгона бунтовщиков в участок было доставлено 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и дети, были отпущены. По данным полицейских, участники протестной акции ломали скамейки и разбрасывали мусор. Также на месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Глава казахской диаспоры в Петербурге: Беспорядки в Казахстане стали проверкой для Токаева

Глава казахской диаспоры в Петербурге: Беспорядки в Казахстане стали проверкой для Токаева

Накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1