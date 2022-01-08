Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана Абдымомунова

Азамат Абдымомунов работал в Совете безопасности с 2014 года, в 2015 году распоряжением Нурсултана Назарбаева был назначен заместителем секретаря.

А ранее, когда в стране начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова, новым председателем КНБ назначен бывший глава Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. А Масимов был задержан — его подозревают в госизмене. Официально сообщалось, что вместе с ним "задержаны и водворены в изолятор временного содержания и другие лица".