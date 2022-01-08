Токаев уволил замсекретаря Совбеза Казахстана Абдымомунова
В 2015 году на эту должность Азамата Абдымомунова назначил Нурсултан Назарбаев.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / EPA / YONHAP
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заместителя секретаря Совбеза Казахстана Азамата Абдымомунова.
"Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобождён от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", — заявили в пресс-службе главы государства.
Азамат Абдымомунов работал в Совете безопасности с 2014 года, в 2015 году распоряжением Нурсултана Назарбаева был назначен заместителем секретаря.
А ранее, когда в стране начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова, новым председателем КНБ назначен бывший глава Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. А Масимов был задержан — его подозревают в госизмене. Официально сообщалось, что вместе с ним "задержаны и водворены в изолятор временного содержания и другие лица".
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