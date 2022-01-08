"Рен-ТВ": Менеджера Александра Емельяненко задержали по подозрению в изнасиловании
У пострадавшей диагностировали перелом ребра и серьёзное повреждение грудной клетки.
Фото © instagram / a.bostanov
Менеджера бойца смешанного стиля Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении, сообщает телеканал "Рен-ТВ".
Инцидент произошёл в одной из столичных квартир 6 января. По информации канала, пострадавшая заявила, что Бостанов сначала избивал её, а после этого изнасиловал. У девушки диагностировали перелом ребра и серьёзное повреждение грудной клетки.
По некоторым данным, с пострадавшей Бостанов был давно знаком и состоял в близких отношениях. Официального подтверждения информации пока не поступало.
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