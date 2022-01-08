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"Рен-ТВ": Менеджера Александра Емельяненко задержали по подозрению в изнасиловании

У пострадавшей диагностировали перелом ребра и серьёзное повреждение грудной клетки.

8 января, 12:45
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CWvp4iqK9yC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / a.bostanov</a></p>

Фото © instagram / a.bostanov

Менеджера бойца смешанного стиля Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении, сообщает телеканал "Рен-ТВ".

Инцидент произошёл в одной из столичных квартир 6 января. По информации канала, пострадавшая заявила, что Бостанов сначала избивал её, а после этого изнасиловал. У девушки диагностировали перелом ребра и серьёзное повреждение грудной клетки.

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По некоторым данным, с пострадавшей Бостанов был давно знаком и состоял в близких отношениях. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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