Orda.kz: В ходе беспорядков в Алма-Ате погибла четырёхлетняя девочка

В ходе беспорядков в Алма-Ате погибла четырёхлетняя девочка — машину, в которой она ехала, расстреляли, и пуля попала девочке в голову. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на отца малышки.

Мужчина рассказал главреду издания Гульнаре Бажкеновой, что 6 января машину, в которой ехала девочка (семья отправилась за продуктами), обстреляли в районе площади. В авто было ещё двое детей, они ранены. Малышке же, по словам отца, пуля попала в голову.