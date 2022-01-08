Orda.kz: В ходе беспорядков в Алма-Ате погибла четырёхлетняя девочка
Как рассказал отец малышки, она вместе с родственниками ехала в машине и авто расстреляли.
Фото © ТАСС / Orda.kz
В ходе беспорядков в Алма-Ате погибла четырёхлетняя девочка — машину, в которой она ехала, расстреляли, и пуля попала девочке в голову. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на отца малышки.
Мужчина рассказал главреду издания Гульнаре Бажкеновой, что 6 января машину, в которой ехала девочка (семья отправилась за продуктами), обстреляли в районе площади. В авто было ещё двое детей, они ранены. Малышке же, по словам отца, пуля попала в голову.
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Официально пока сообщалось об одном погибшем в результате беспорядков ребёнке — это 11-летний подросток, которого застрелили 5 января во время прогулки. Также, по данным детского омбудсмена Аружан Саин, ещё один несовершеннолетний пострадал при перестрелке 7 января.
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