Умер олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин

Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин умер на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России.

"Тяжёлая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжёлой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.