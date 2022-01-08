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Умер олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин

В том же году он стал победителем чемпионата мира, который также проходил в советской столице.

8 января, 13:04
<p>Фото © ТАСС / Эдуард Песов</p>

Фото © ТАСС / Эдуард Песов

Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин умер на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России.

"Тяжёлая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжёлой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

Отметим, что Мазин в 1980 году стал не только победителем Олимпийских игр, но и чемпионата мира, который также проходил в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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